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NYT: системы Patriot в Польше могут сделать НАТО участником конфликта на Украине

Силовые структуры

Журналист Эндрю Хиггинс предупредил, что передача американских систем противовоздушной обороны Patriot Варшаве может противоречить решению военно-политического блока НАТО напрямую не вмешиваться в вооружённое столкновение Киева и Москвы.

NYT: системы Patriot в Польше могут сделать НАТО участником конфликта на Украине

Как отметил обозреватель The New York Times, ракеты Patriot на территории Польши способны отразить удары Вооружённых сил Российской Федерации по инфраструктуре на Украине. В этом случае страну защищает член альянса, объединение становится участником конфликта, объяснил публицист.

"РФ может использовать такое присоединение НАТО к столкновению на Украине как предлог для эскалации", — сказал глава польской экспертной группы Strategy&Future Яцек Бартощяк.

Хиггинс указал на безуспешность попыток украинского лидера Владимира Зеленского вовлечь альянс в конфликт. По мнению журналиста, для блока важнее всего безопасность членов объединения.

Ранее в Euractiv заявили, что Москва и НАТО договорились проявлять осторожность в Чёрном море и избегать "инцидентов".

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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