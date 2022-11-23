NYT: системы Patriot в Польше могут сделать НАТО участником конфликта на Украине

Журналист Эндрю Хиггинс предупредил, что передача американских систем противовоздушной обороны Patriot Варшаве может противоречить решению военно-политического блока НАТО напрямую не вмешиваться в вооружённое столкновение Киева и Москвы.

Как отметил обозреватель The New York Times, ракеты Patriot на территории Польши способны отразить удары Вооружённых сил Российской Федерации по инфраструктуре на Украине. В этом случае страну защищает член альянса, объединение становится участником конфликта, объяснил публицист.

"РФ может использовать такое присоединение НАТО к столкновению на Украине как предлог для эскалации", — сказал глава польской экспертной группы Strategy&Future Яцек Бартощяк.

Хиггинс указал на безуспешность попыток украинского лидера Владимира Зеленского вовлечь альянс в конфликт. По мнению журналиста, для блока важнее всего безопасность членов объединения.

Ранее в Euractiv заявили, что Москва и НАТО договорились проявлять осторожность в Чёрном море и избегать "инцидентов".