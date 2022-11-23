Молдавский вице-премьер Андрей Спыну сказал, что из-за ракетных ударов Вооружённых сил Российской Федерации по украинской инфраструктуре часть территории республики, в том числе в Кишинёве, лишилась света.
"Повсюду массовые отключения электроэнергии", — подчеркнул чиновник.
Он напомнил, что аналогичная ситуация происходила 15 ноября. Сотрудники компании "Молдэлектрика" пытаются восстановить снабжение, добавил политик.
В Сети об отключении света рассказывают жители Приднестровья, городов на севере и юге Молдавии.
Ранее журналист Руслан Осташко сообщил о проблемах с электроснабжением на фоне российских обстрелов в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.