Военкор: ВСУ намерены наступать на Пологи в Запорожской области

Российские журналисты заявили, что армия Украины, скорее всего, планирует атаковать город Пологи в Запорожской области.

По информации издания, этот населённый пункт расположен в трёх-семи километрах от фронта военной спецоперации. Как отметили в СМИ, ВСУ стягивают технику и живую силу.

"В случае выхода открываются прямые дороги на Днепрорудное-Энергодар-Каменку в одну сторону, на Бердянск-Мелитополь — в другую", — объяснил корреспондент URA.RU.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предупредил, что Украина намерена наступать на Запорожском направлении на Пологи и на Токмак. Также специалист предрёк активность ВСУ на Днепре, но счёл эти действия вспомогательными.

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