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Марков о ракетных ударах по Украине: Подготовка к будущему наступлению армии РФ

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков перечислил семь версий, объясняющих цели ракетных ударов по Украине.

Марков о ракетных ударах по Украине: Подготовка к будущему наступлению армии РФ

Марков обратил внимание на то, что официально российские власти не рассказывают, чего пытаются добиться, обстреливая ракетами города Украины.

Он собрал мнения по данному вопросу всех сторон сторон конфликта, в том числе тех, кто настроен резко против России.

В Европе, по словам политолога, объясняют ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины тем, что Владимир Путин "мстит свободному народу Украины за стойкость". Не менее популярная на Западе версия гласит, что РФ пытается таким образом склонить Украину к мирным переговорам.

На Украине тоже не исключают, что президент РФ "выпрашивает" у Владимира Зеленского переговоры. При этом в Незалежной склонны объяснять обстрелы тем, что "Россия — это абсолютное и зло, поэтому делает зло".

Привёл политолог и теории российской стороны:

  • Российская рациональная версия, — это обрушение инфраструктуры перед будущим наступлением армии России.
  • Российская версия 5-й колонны — Кремль готовится к сдаче еще чего-то, к "жесту доброй воли " и ударами успокаивает свой электорат, чтобы "ватники не паниковали".
  • Российская эмоциональная версия — "вбить их в каменный век", это естественное желание.

Ранее Сергей Марков посоветовал украинцам убрать оккупантов и наслаждаться миром и светом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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