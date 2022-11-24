В Челябинской области военный комиссар подал апелляцию на решение суда об отмене мобилизации фермера Евгения Курчатова из села Могильное. Мужчина попал под частичную мобилизацию, несмотря на свой солидный возраст (40 лет), наличие трёх дочерей и большого фермерского хозяйства. Об этом пишет издание kursdela.biz.
Фермера призвали и отправили на подготовку в тренировочный лагерь. Позже его вернули домой, однако если суд удовлетворит апелляцию областного военкома, то Курчатову всё же придётся отправиться в зону СВО.
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