Зеленский пообещал скорые важные новости: "Воевать они не умеют"

Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по городам Украины — это месть России за оставленный Херсон.

Президент Украины считает, что "террор" украинских городов начался после отступления ВС РФ из Херсона.

"Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут, — это терроризировать. Или энергетический террор, или артиллерийский или ракетный — вот это и всё, до чего деградировала Россия при нынешних её руководителях", — написал Зеленский в своём микроблоге.

Украинский лидер пообещал скорые важные новости.

"Ежедневно работаем с партнёрами ради этого", — заявил президент Украины.

Зеленский уверен, что Россия не найдёт способ сломать Украину и призвал сограждан держаться вместе.

Ранее сообщалось, что в жилой дом в Киеве попала ракета НАТО.