Президент Украины Владимир Зеленский выступил в своём очередном видеообращении.
Опять глава государства перед народом выступил в военной одежде, правда, под рубашку надев свитер.
"Зеленский надел свитер, чтобы показать украинцам, что ему тоже холодно", — комментирует телеведущий Руслан Осташко.
Лидер Незалежной заявил, что удары по военным объектам и критической инфраструктуре — это "месть РФ за отвод войск из Херсона".
"Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут — это терроризировать", — сказал украинский президент в помещении с приглушённым светом.
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В Сети появилось очередное обращение военных украинской армии к Зеленскому и Залужному. На своих командиров пожаловались бойцы разведывательной роты ВСУ.