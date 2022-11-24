Зеленский надел свитер, чтобы показать, что ему тоже холодно

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в своём очередном видеообращении.

Опять глава государства перед народом выступил в военной одежде, правда, под рубашку надев свитер.

"Зеленский надел свитер, чтобы показать украинцам, что ему тоже холодно", — комментирует телеведущий Руслан Осташко.

Лидер Незалежной заявил, что удары по военным объектам и критической инфраструктуре — это "месть РФ за отвод войск из Херсона".

"Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут — это терроризировать", — сказал украинский президент в помещении с приглушённым светом.