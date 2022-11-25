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Царьград: есть несколько вариантов атак на Крым и способов защиты

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия все эти годы укрепляла свои границы. Крым в плане защищённости является одним из самых прикрытых современным оружием регионов России — в том числе от ракет, десанта и атаки с моря.

Царьград: есть несколько вариантов атак на Крым и способов защиты

Это результат работы Москвы, которая с 2016 года создавала в нём мощнейшую группировку и накачивала её самым совершенным оружием. Но сейчас после маневра у Херсона невольно возникает вопрос: достаточно ли у страны сил защитить полуостров?

Идея украинцев заключается в том, чтобы атаковать Крым через Перекопский перешеек, кусок земли шириной в восемь километров, отделяющий полуостров от материка, пишет "Царьград".

Первая опасность для России заключается в том, что атаки ВСУ возможны при использовании комплексов HIMARS, чья дальность позволяет простреливать всю глубину тактической обороны наших войск. А когда украинцы получат ATACMS, в зоне досягаемости окажется главная база Черноморского флота.

Защитой, как уже писала Pravda. Ru, являются системы ПВО, РЭБ, а также ударные операции ВС РФ против ракетных систем на территории самой Украины.

Вторая проблема для ВС РФ в регионе — это десант со стороны моря, который будут топить ракетными ударами и силами ЧФ, ВКС и подлодок.

Тут вопрос, главным образом, упирается в позицию Турции: участвует ли она в нападении на полуостров или нет. Это единственная страна НАТО с вменяемой армией и терпимым отношением общества к боевым потерям.

Но поставит ли Анкара под удар экономическое сотрудничество с Россией, большой вопрос. Без Анкары же никто из Европы свою армию на эти авантюры просто не поведёт.

Защиту полуострова в данной ситуации обеспечивают береговые ракетные комплексы "Бастион", стреляющие противокорабельными ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми "Цирконами".

Фактически, любая атака с целью отвоевать Крым спровоцирует ракетную перестрелку с дальних дистанций. А войка на полуострове могут маневрировать, уходя из-под обстрелов. Там сейчас расположены Черноморский флот, 22-й армейский корпус, дивизия ВКС и дивизия ПВО, считают эксперты.

Также на страже границ полуострова, по данным официальных лиц МО РФ, стоит 15-я отдельная бригада береговой обороны, вооружённая ракетными комплексами "Бал" (дальность поражения целей — до 120 км) и "Бастион" (до 300 км).

Авиация находится на базах в Бельбеке, Гвардейском и Джанкое, но из-за рисков обстрелов со стороны Украины самолёты могут быть и передислоцированы на аэродромы

  • Краснодарского Края,
  • Ставрополья,
  • Ростовской и Воронежской областей.

Российский флот, конечно, понёс потери в СВО — погиб ракетный крейсер "Москва", но в боях можно задействовать три фрегата адмиральской серии:

  • "Адмирал Григорович",
  • "Адмирал Макаров",
  • "Адмирал Эссен".

У России также есть достаточное количество ракетных кораблей и катеров.

Большую роль может сыграть и бригада подводных лодок, имеющая семь супер-тихих дизель-электрических субмарин.

Так что, успехи украинской армии на этом направлении крайне маловероятны. Скорее всего, Киев ограничится заброской на левый берег Днепра диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и продолжит артиллерийскую войну, простреливая дороги, ведущие к Перекопу.

Нужно понимать, что, по мере передачи Киеву всё более и более дальнобойных американских систем, объекты в Крыму будут обстреливаться интенсивнее. Если же Украине удастся наладить производство дешёвых беспилотников, то российской армии придётся задействовать ПВО на полную катушку.

Это задача 31-й дивизии ПВО, которая ещё в 2018 году была перевооружена на самые совершенные зенитные комплексы России — С-400.

Но самое главная цель ВС РФ — как можно скорее закончить СВО победой и тем самым обеспечить безопасность Крыма (а также Белгорода, Курска и других русских городов) от опасности, исходящей от украинского государства в целом.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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