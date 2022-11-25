Аксёнов назвал бредом заявление Киева об убитых в Крыму "иранских инструкторах"

Заявление представителя киевского режима Данилова о том, что в Крыму якобы убиты некие "иранские инструкторы", — феерический бред. Об этом написал в своём Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Политик также отметил, что объяснить это сложно.

"Трудно сказать, что это — запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима. И чем сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит, тем фантастичнее будут эти сказки", — заключил Аксёнов.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью британскому изданию, что в Крыму якобы были убиты иранские инструкторы, помогавшие России осваивать беспилотники "Герань-2".