В ООН подтвердили подлинность кадров с убийством российских военных

Мониторинговая миссия ООН проанализировала видео с убийством российских пленных и подтвердила подлинность кадров.

Кадры "являются с высокой степенью вероятности подлинным", объяснили представители ООН.

"Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", — сказал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Член ООН обратил внимание, что на кадрах видно, как некий мужчина открывает огонь по украинским военным. Далее камера сняла "около 12 трупов российских солдат".

Ранее власти Украины пообещали расследовать кадры с убийством военных РФ.