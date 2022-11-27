Разведчики группировки "О" российской армии посадили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия" Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили военкоры "Русской Весны" в Телеграм-канале.
Отмечается, что дрон осуществлял разведывательные действия для ВСУ. Его удалось посадить с помощью российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Ранее в Сети появилось видео уничтоженной базы польских наёмников в Харьковской области. Минобороны Рф заявило, что в результате нанесённого по месту их дислокации удара было уничтожено порядка 200 иностранных боевиков.
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