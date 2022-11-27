Лондон отправил Киеву ракеты Brimstone-2

В Минобороны Великобритании подтвердили факт отправки Украине высокоточных ракет Brimstone-2. Соответствующая информация появилась в Twitter* британского оборонного ведомства.

Ранее издание Telegraph уже писало о том, что Лондон передал ВСУ ракеты Brimstone-2.

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 украинским вооруженным силам", — сообщили в британском Минобороны.

В качестве подтверждения к посту с этой информацией добавлена видеозапись, на которой показан момент погрузки ракет Brimstone-2 на борт ВВС Британии.

При этом о количестве переданных Киеву ракет не сообщается.

Ранее в британском Минобороны обещали направить Киеву тысячу зенитных ракет. Также шла речь о передаче Лондоном Украине пусковых установок, ракет, предназначенных для поражения целей в воздушном пространстве, а также крылатых ракет и дронов.

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