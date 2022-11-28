Историк Мягков: русская армия разгромит ВСУ, как победила немцев в Курской битве

Текущий этап специальной военной операции ВС РФ вполне сравним с преддверием Курской битвы, заявил историк Михаил Мягков.

Он напомнил, что легендарное сражение стало последней попыткой немцев нанести советским войскам поражение: после разгрома Вермахта под Курском была освобождена вся Украинская республика.

"Думаю, нечто подобное может быть и сейчас", — предположил Мягков интервью изданию "Украина.ру".

По словам специалиста, происходящее в зоне СВО напоминает события Великой Отечественной войны в 1943 году. Попытка наступления боевиков окончится для них полным разгромом, после чего русская армия перейдёт в стремительное наступление.

Ранее американские аналитики предположили, что в ближайшие дни темп специальной военной операции ВС РФ на Украине резко возрастёт.