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Рогов заявил о 700 спецназовцев ВСУ, готовых штурмовать Запорожскую АЭС

Силовые структуры

Более 700 спецназовцев армии Украины готовятся идти на штурм Запорожской атомной электростанции, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Более 700 украинских спецназовцев находятся в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Их готовят штурмовать АЭС", — сказал Рогов в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее он заявил, что российские войска отразили 4-5 попыток прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру