Более 700 спецназовцев армии Украины готовятся идти на штурм Запорожской атомной электростанции, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Более 700 украинских спецназовцев находятся в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Их готовят штурмовать АЭС", — сказал Рогов в эфире "Соловьёв. Live".
Ранее он заявил, что российские войска отразили 4-5 попыток прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.
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