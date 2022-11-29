Поддубный: ВСУ нанесли удар из HIMARS по Квашино рядом с Ростовской областью

Ударом из американской установки залпового артиллерийского огня (РСЗО) HIMARS повреждена железнодорожная инфраструктура у границы с Ростовской областью. Об этом сообщил военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Репортёр написал, что вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населённому пункту Квашино Амвросиевского района, который находится в глубоком тылу Донецкой Народной Республики (ДНР).

Отмечается, что повреждена тяговая подстанция и обесточена контактная сеть.

"Квашино расположено на юго-востоке Республики в 7 км от административной границы с Ростовской областью. Через этот небольшой поселок проходит железнодорожный путь, связывающий ДНР с другими российскими регионами", — добавил военкор.

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