Ходаковский: если солдат не будет понимать цену риска, то все старания напрасны

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский порассуждал о мотивации, так как это является одним из залогов победы в ходе вооружённого конфликта. Он отметил, что эксперты постоянно говорят о новых методах ведения боевых действий. Однако это хорошо только в том случае, если "вкалывают роботы, а не человек".

"Чтобы извлечь из любых преобразований максимальный эффект — нужно настроить минимального человека на максимальный же результат", — указал комбат в своём Telegram-канале.

Любые изменения на поле боя, применение новейших видов вооружения будут бессмысленны, если каждый солдат на передовой "не будет понимать, за что ему рисковать и возможно — умирать". Только такая мотивация станет истинным залогом успеха и грядущий победы над противником, считает Ходаковский.

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