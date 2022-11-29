Мирошниченко заявил, что жители ЛНР не уезжают, несмотря на натиск войск ВСУ

Со стороны войск ВСУ ужесточились обстрелы населённых пунктов северодонецкой агломерации. Несмотря на это и возможное наступление киевской армии, жители не торопятся уезжать. Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко проинформировал в беседе с URA.RU, что потока беженцев нет.

"Что касается агломерации Северодонецк — Лисичанск — Рубежное, там ситуация стабильная. Такого потока беженцев, который был из Харьковской области (после того, как российские войска оставили города Изюм и Купянск — ред.), мы не наблюдаем. По той гуманитарной помощи, которую мы оказываем людям, мы не видим большого оттока жителей из агломерации", — рассказал Мирошниченко.

Политик отметил, что администрация на месте и планирует восстановление города. Но у линии соприкосновения пока взята пауза в работах. Мирошниченко сообщил, что власти делают всё, чтобы помогать людям в условиях военных действий и наступления холодов.

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