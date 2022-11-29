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Политолог Марков не исключил, что сегодня ВСУ оставят Артёмовск

Силовые структуры

Сегодня, 29 ноября, российскую армию ожидает большой успех. Об этом заявил политолог Сергей Марков. По его мнению, украинские войска могут оставить Артёмовск.

За город идут ожесточённые бои на протяжении двух месяцев. Однако сегодня ВС РФ взяли под контроль дорогу из Артёмовска на Часов Яр, через которую поступает главное снабжение группировки ВСУ, отметил политолог.

Украинская армия в скором времени окажется перед выбором: выводить войска из Артёмовска или попасть в окружение, заявил Марков.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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