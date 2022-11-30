Украинские националисты не оставляют попыток прорвать линию обороны российских военных на Запорожском направлении, сообщил командир одного из подразделений Вооружённых сил России с позывным "Гектор".
По его словам, ВСУ ежедневно совершают вылазки, несмотря на огромные потери.
"Очень часто ДРГ пытаются прорваться. Отражаем любое наступление противника", — цитируют "Гектора" РИА Новости.
Последняя попытка прорыва закончилась для ВСУ плачевно. Украинские националисты лишились внушительного количества военной техники и личного состава. Российские бойцы "отработали" по противнику из артиллерии.
"Было уничтожено более десяти единиц техники и до 100 человек личного состава. Это по донесениям разведки", — резюмировал командир.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.