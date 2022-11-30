Командир "Гектор": ВСУ пытались прорвать линию фронта в Запорожье. Безуспешно

Украинские националисты не оставляют попыток прорвать линию обороны российских военных на Запорожском направлении, сообщил командир одного из подразделений Вооружённых сил России с позывным "Гектор".

По его словам, ВСУ ежедневно совершают вылазки, несмотря на огромные потери.

"Очень часто ДРГ пытаются прорваться. Отражаем любое наступление противника", — цитируют "Гектора" РИА Новости.

Последняя попытка прорыва закончилась для ВСУ плачевно. Украинские националисты лишились внушительного количества военной техники и личного состава. Российские бойцы "отработали" по противнику из артиллерии.

"Было уничтожено более десяти единиц техники и до 100 человек личного состава. Это по донесениям разведки", — резюмировал командир.