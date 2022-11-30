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Марочко: Киев готовит провокацию с подрывом завода в Одессе

Силовые структуры

С целью отвлечь внимание от провалов в Донбассе и катастрофических потерь вооружённых сил Украины (ВСУ), Киев готовит очередную провокацию на юге страны. Об этом пишет офицер Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

"Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы. Инициирование замысла планируется при нанесении российской стороной ракетных ударов по объектам в районе Одессы", - сообщил военный в своём Telegram-канале.

Ранее офицер рассказал, что среди боевиков ВСУ растёт недовольство особым положением польских наёмников.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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