С целью отвлечь внимание от провалов в Донбассе и катастрофических потерь вооружённых сил Украины (ВСУ), Киев готовит очередную провокацию на юге страны. Об этом пишет офицер Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
"Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы. Инициирование замысла планируется при нанесении российской стороной ракетных ударов по объектам в районе Одессы", - сообщил военный в своём Telegram-канале.
Ранее офицер рассказал, что среди боевиков ВСУ растёт недовольство особым положением польских наёмников.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.