На Украине заявили, что энергосистема страны не подлежит полному восстановлению

Украинский депутат Андрей Герус объяснил, что в зимний период Украина не сможет восстановить повреждённую ракетными ударами энергосистему.

Представитель Украины отметил, что за три зимних месяца привести в норму объекты энергетической инфраструктуры не получится. Для этого понадобится не менее полгода.

"Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно", — сказал Герус.

Он отметил, что даже Европа не имеет такого количества оборудования, чтобы все энергосистемы страны заработали в прежнем объёме. Постоянные удары ВС РФ мешают произвести всё необходимое.

"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнёров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно", — объяснил нардеп.

Ранее разведчик Анатолий Матвийчук спрогнозировал, что полный блэкаут может наступить на Украине к новому году.