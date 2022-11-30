Украинский депутат Андрей Герус объяснил, что в зимний период Украина не сможет восстановить повреждённую ракетными ударами энергосистему.
Представитель Украины отметил, что за три зимних месяца привести в норму объекты энергетической инфраструктуры не получится. Для этого понадобится не менее полгода.
"Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно", — сказал Герус.
Он отметил, что даже Европа не имеет такого количества оборудования, чтобы все энергосистемы страны заработали в прежнем объёме. Постоянные удары ВС РФ мешают произвести всё необходимое.
"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнёров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно", — объяснил нардеп.
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