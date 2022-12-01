За каждую провинность кого-то из боевиков ВСУ весь отряд наказывали и отправляли рыть окопы на линию фронта, рассказал пленный солдат 113 отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко.
По словам Лазаренко, наказывали и за ЧП, и за перепалки. К примеру, один из нетрезвых боевиков решил порыбачить при помощи гранаты, но не справился с оружием.
"Не справился с гранатой — руку оторвало, это ЧП для командиров. Второй случай — ребята на посту что-то между собой не поделили. Один из них был сидевший. И он другому пустил короткую очередь (из автомата — Прим. ред.)", — рассказал пленный РИА Новости.
По его словам, после происшествий их бригаду отправили на передовые позиции к 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Там боевиков заставляли рыть окопы и блиндажи у самого края линии противостояния, под обстрелами российских бойцов.
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