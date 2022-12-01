Украинец рассказал о происшествиях в ВСУ: "Рыбачил с гранатой — оторвало руку"

За каждую провинность кого-то из боевиков ВСУ весь отряд наказывали и отправляли рыть окопы на линию фронта, рассказал пленный солдат 113 отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко.

По словам Лазаренко, наказывали и за ЧП, и за перепалки. К примеру, один из нетрезвых боевиков решил порыбачить при помощи гранаты, но не справился с оружием.

"Не справился с гранатой — руку оторвало, это ЧП для командиров. Второй случай — ребята на посту что-то между собой не поделили. Один из них был сидевший. И он другому пустил короткую очередь (из автомата — Прим. ред.)", — рассказал пленный РИА Новости.

По его словам, после происшествий их бригаду отправили на передовые позиции к 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Там боевиков заставляли рыть окопы и блиндажи у самого края линии противостояния, под обстрелами российских бойцов.