Маркова: на возвращённых Украиной телах бойцов ЛНР находят следы пыток

Заведующая отделом Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Маркова заявила, что на телах военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), которые передаёт украинская сторона, часто находят следы многочисленных пыток.

По её словам, судя по характеру ушибов и увечий на телах погибших, не остаётся сомнений, что военные подвергались истязаниям неоднократно.

Судмедэксперт также подчеркнула, что если бы погибшим своевременно оказали медицинскую помощь, их можно было бы спасти.

Пытки могли устраивать в качестве способа получения информации от пленных, отметила Макарова.

Ранее пленный боец украинской армии Александр Лазаренко рассказал, что Киев запугивает военнослужащих пытками в российском плену.