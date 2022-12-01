Генерал ВСУ: Большие потери под Артёмовском не позволяют наступать ВСУ

ВСУ несут огромные потери на Артёмовском направлении, уступая также и территории.

Здесь едва ли можно рассчитывать на отступление русских из Запорожской или Херсонской областей, сообщил экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.

А Запад не собирается отправлять Киеву необходимое вооружение, да и обещанный Вашингтоном ленд-лиз так и не заработал.

"Даже за эти сутки у них есть продвижение — небольшое, но есть. Наступление просто не может быть из ниоткуда — нужно найти ресурсы. Надеюсь, украинцы чётко поняли, что НАТО людьми нам помогать не будет, нам также не дадут, что ленд-лиз — это пока что сказка, которой нас кормят, рассказывая, что все будет хорошо, но мы этого не имеем", — в эфире телеканала "Прямой" заявил всушник.

Собственная экономика — это сегодня задача номер один, подготовка ресурсов в определённом количестве — задача номер два, подготовка к сопротивлению России — задача номер три, подытожил Кривонос.