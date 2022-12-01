База: ветеран из знаменитой 9-й роты погиб под Херсоном от осколка снаряда

Под Херсоном от осколка танкового снаряда погиб ветеран из знаменитой 9-й роты Александр Артемьев. Об этом пишет "База".

Мужчина служил в Афганистане с 1984 года, а демобилизовался незадолго до боя за высоту 3243.

В августе он решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Его решению близкие не удивились. Они заметили, что Александр хотел защитить "молодых пацанов".

Воевал 56-летний ветеран Афганской войны на Херсонском направлении. 30 сентября он был смертельно ранен в спину осколком разорвавшегося в окопе танкового снаряда. Он погиб, а его сослуживец получил ранение в руку.

Спустя несколько недель тело Артемьева доставили в Москву и похоронили. После гибели он был представлен к ордену Мужества.

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