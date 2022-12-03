WP: солдаты ВСУ больше всего боятся встречи с российским БПЛА "Орлан"

Абсолютно все украинские солдаты опасаются встречи с российскими разведывательными беспилотниками "Орлан". Об этом заявили американские аналитики.

"У каждого солдата ВСУ была страшная встреча с российским "Орланом-10", – говорится в статье The Washington Post (WP).

Эксперты отметили, что российская армия активно применяет "Орланы" для корректировки артиллерийского огня, "беспощадно и точно" ликвидируя цели. Солдаты ВСУ слышат устрашающее "жужжание над головой", но не могут понять, откуда именно идёт звук, сообщается в материале WP.