Абсолютно все украинские солдаты опасаются встречи с российскими разведывательными беспилотниками "Орлан". Об этом заявили американские аналитики.
"У каждого солдата ВСУ была страшная встреча с российским "Орланом-10", – говорится в статье The Washington Post (WP).
Эксперты отметили, что российская армия активно применяет "Орланы" для корректировки артиллерийского огня, "беспощадно и точно" ликвидируя цели. Солдаты ВСУ слышат устрашающее "жужжание над головой", но не могут понять, откуда именно идёт звук, сообщается в материале WP.
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