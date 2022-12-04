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Пленные ВСУ заявили об отсутствии подготовки перед отправкой на фронт СВО

Силовые структуры

Пленные ВСУ рассказали, что их плохо обучают военному делу. Об этом в ходе видеоинтервью РИА Новости сообщили украинские солдаты.

Пленные ВСУ заявили об отсутствии подготовки перед отправкой на фронт СВО

Боец Александр Павленко поставил единицу за уровень своей подготовки. Он отметил, что был на полигоне только два раза.

Мобилизованный Максим Писарев рассказал, что у него отсутствуют навыки ведения боевых действий. Вместе с сослуживцами он занимался рытьём окопов.

"Я на должности повара, я постоянно готовил, за полгода я только 11 патронов настрелял… Я один раз ездил (на стрельбы. — Прим. ред.), второй раз я не ездил, а они (сослуживцы — Прим. ред.) второй раз тоже в районе десяти патронов выстрелили. Всё это за полгода", — сказал он.

Боец Виталий Мартыненко поделился, что из автомата стрелял всего раз и использовал лишь 11 патронов.

"Я стрелял один раз, получается. Четыре патрона пристрелочных — я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И всё", — рассказал военнопленный Александр Калиновский.

Боец Олег Попов сообщил, что всё обучение шло по советским учебникам. Командование обещало масштабную стрелковую подготовку, однако реальных тренировок было очень мало.

Пленный Сергей Роменский признался, что совершил всего три выстрела.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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