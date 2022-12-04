Скотт Риттер: Россия одержит победу на Украине летом 2023 года

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал сроки, когда, по его мнению, Россия одержит военную победу на Украине. Это произойдёт летом 2023 года, заявил он в интервью на YouTube-канале.

По словам эксперта, это будет не быстро, но к концу следующего лета армия России одержит победу.

Российские военные на Украине непобедимы, добавил американский аналитик. Он также заметил, что до этого времени не будет и речи ни о каких переговорах.

А затем президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит решить, ехать ли ему подписывать акт о капитуляции, заключил разведчик.