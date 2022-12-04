Грузинские наёмники были окружены и ликвидированы под Артёмовском в ходе СВО

Российские войска окружили группировку грузинских наёмников из 57-ой бригады в районе Артёмовска в ходе спецоперации на Украине. Командир отряда получил ранения, пятеро наёмников в ходе боевых действий ликвидированы.. Об этом заявил боевик Ромео Парулава заявил в эфире канала "Мтавари".

Он признал, что украинская армия под Артёмовском оказалась в "крайне тяжёлом" положении.

"Имена убитых наёмников: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили", — сообщили военные корреспонденты "Русской весны".