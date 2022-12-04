Боевики националистического украинского формирования "Азов*" предприняли неудачную попытку контратаковать позиции российских военных под Бахмутом (Артёмовском).
В результате был ранен заместитель командира роты полка Антон Радько с позывным "Берсерк". Об этом сообщают Telegram-каналы.
Отмечается, что ранен, вероятно, не один боевик "Азова"*. Точное количество раненых и убитых пока неизвестно.
По имеющейся информации, сейчас "Берсерк" находится в одной из бахмутских больниц в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно о попавших в окружение под Бахмутом грузинских наёмниках и ранении их командира.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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