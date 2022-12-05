Поддубный: на Артёмовском направлении ВСУ несут тяжёлые ежесуточные потери

Украинские войска не справляются на Артёмовском направлении и несут тяжёлые ежесуточные потери. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Командование ВСУ бросает в бой всех без разбора: националистические батальоны, военнослужащих, которые прошли обучение за рубежом, иностранных наёмников. Однако ситуация одинаково плачевная для всех боевиков, подчеркнул военкор.

"Минувшей ночью наша артиллерия результативно отработала по украинским позициям в Бахмуте, Соледаре и Клещеевке", — указал он.

На фоне колоссальных потерь киевское руководство также изменило свою риторику в отношении Артёмовска. Город перестал быть "крепостью" ВСУ, поскольку он якобы не имеет стратегического значения, подметил Поддубный.