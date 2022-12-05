Украинские войска не справляются на Артёмовском направлении и несут тяжёлые ежесуточные потери. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Командование ВСУ бросает в бой всех без разбора: националистические батальоны, военнослужащих, которые прошли обучение за рубежом, иностранных наёмников. Однако ситуация одинаково плачевная для всех боевиков, подчеркнул военкор.
"Минувшей ночью наша артиллерия результативно отработала по украинским позициям в Бахмуте, Соледаре и Клещеевке", — указал он.
На фоне колоссальных потерь киевское руководство также изменило свою риторику в отношении Артёмовска. Город перестал быть "крепостью" ВСУ, поскольку он якобы не имеет стратегического значения, подметил Поддубный.
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Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.