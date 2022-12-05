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Украинские военные около 20 минут обстреливали друг друга в Запорожье

Силовые структуры

Боевики ВСУ на Запорожском направлении 20 минут обстреливали друг друга.

Об этом сообщает военкор RT Илья Васюнин со ссылкой на командира роты батальона "Крым".

"Слева находится ферма, отработала туда артиллерия РФ. С перепугу украинская армия, порядка 20 человек, начала бежать в сторону школы. Находящиеся там украинские солдаты подумали, что это мы наступаем, — открыли по ним огонь", — рассказывает командир с позывным Ворон.

Армия РФ постепенно занимает в районе города Каменское все важные территории и минирует пути обхода, отметило издание.

По информации боец с позывным Кот, если раньше украинские подразделения могли подходить к позициям ВС РФ небольшими группами, то теперь такое сделать у них не получится.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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