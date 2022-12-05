Союзные силы ВС РФ и НМ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии.
Известно, что в результате боёв на Лисичанском направлении 4-я бригада Луганской Народной Республики уничтожила группу военнослужащих ВСУ вместе с позициями. Точный огонь артиллерии бьёт по укрепрайонам бойцов Украины.
А арсенале русских солдат имеются тепловизионные приборы, позволяющие корректировать огонь.
Ранее сообщалось, что на маслозаводе в Запорожье обнаружена пыточная комната военных ВСУ.
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Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.