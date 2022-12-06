Марочко: агенты ВСУ корректируют удары из HIMARS, но плохо с этим справляются

Украинские агенты стали самостоятельно корректировать удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на фоне проблем со спутниковой связью, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Запад разочарован действиями Вооружённых сил Украины (ВСУ). В интервью ТАСС он отметил, что многие удары из РСЗО HIMARS, которые осуществлялись по наводкам агентов, в итоге приводили к ненужным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

"Большая часть сведений впоследствии оказалась ложными целями", — прокомментировал офицер работу корректировщиков.

Российская армия понесла минимальный ущерб из-за ошибок ВСУ, заключил представитель Народной милиции.

Ранее Марочко сообщил, что в Донбассе зафиксированы случаи расстрелов украинских военных, которые отказались выполнять приказы командования. Он подчеркнул: "практика казни" возобновлена возле Артёмовска, Северска, Кременной и Сватово.