Экс-командир НАТО: атаки на аэродромы РФ — опасный поворот в конфликте

Атаки на российские аэродромы следует рассматривать в качестве опасного поворота конфликта. Об этом заявил экс-главком Объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его словам, оба аэродрома, на которых зафиксировали ЧП, расположены в сотнях миль от российско-украинской границы. Он напомнил, что киевский режим официально не подтверждал свою причастность к атакам. При этом Ставридис подчеркнул: украинское командование, скорее всего, намеревалось продемонстрировать боевые возможности ВСУ этими ударами.

"Данные об атаках по двум аэродромам РФ — новый и опасный поворот", — написал бывший командир Североатлантического альянса в материале для Bloomberg.

Он также добавил, что Киев, вероятно, будет отрицать атаки на объекты, расположенные в российских регионах. Как пояснил Ставридис, НАТО старается удержать военно-политическое командование Украины от эскалации. Североатлантический альянс не хочет напрямую вмешиваться в конфликт, заключил адмирал.

Ранее представители Министерства обороны РФ сообщили, что 5 декабря ВСУ совершили попытки нанесения ударов по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях с помощью реактивных беспилотников.