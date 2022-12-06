Атаки на российские аэродромы следует рассматривать в качестве опасного поворота конфликта. Об этом заявил экс-главком Объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
По его словам, оба аэродрома, на которых зафиксировали ЧП, расположены в сотнях миль от российско-украинской границы. Он напомнил, что киевский режим официально не подтверждал свою причастность к атакам. При этом Ставридис подчеркнул: украинское командование, скорее всего, намеревалось продемонстрировать боевые возможности ВСУ этими ударами.
"Данные об атаках по двум аэродромам РФ — новый и опасный поворот", — написал бывший командир Североатлантического альянса в материале для Bloomberg.
Он также добавил, что Киев, вероятно, будет отрицать атаки на объекты, расположенные в российских регионах. Как пояснил Ставридис, НАТО старается удержать военно-политическое командование Украины от эскалации. Североатлантический альянс не хочет напрямую вмешиваться в конфликт, заключил адмирал.
Ранее представители Министерства обороны РФ сообщили, что 5 декабря ВСУ совершили попытки нанесения ударов по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях с помощью реактивных беспилотников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака на российские стратегические силы ядерного сдерживания в Энгельсе показала, что противник готов на самые радикальные меры. В России ждут военного ответа.