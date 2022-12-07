Украинские националисты предприняли попытку контратаковать в районе села Павловка, но все "потуги" ВСУ были быстро купированы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Противник продолжает попытки контратаковать, но наши подразделения, в том числе оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", достаточно успешно купируют их", — пояснил врио главы ДНР в интервью ТАСС.
По словам Пушилина, освобождение Павловки очень важный пункт в направлении денацификации Угледара. Он подчеркнул, что ВС РФ и союзные войска уверенно продвигаются в этом направлении и по всей линии фронта.
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