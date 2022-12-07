Пушилин: ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Павловки

Украинские националисты предприняли попытку контратаковать в районе села Павловка, но все "потуги" ВСУ были быстро купированы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противник продолжает попытки контратаковать, но наши подразделения, в том числе оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", достаточно успешно купируют их", — пояснил врио главы ДНР в интервью ТАСС.

По словам Пушилина, освобождение Павловки очень важный пункт в направлении денацификации Угледара. Он подчеркнул, что ВС РФ и союзные войска уверенно продвигаются в этом направлении и по всей линии фронта.