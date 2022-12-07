Командир Паламарчук заявил о проблемах ВСУ под Артёмовском из-за тактики ВС РФ

Российская армия изменила тактику ведения боя, и это привело к проблемам для украинских солдат, в особенности под Артёмовском. Об этом заявил замкомандира 241-й бригады ВСУ Василий Паламарчук.

По его мнению, ВС РФ используют тактику огневого вала, которая была отработала ещё во времена Второй мировой войны, уничтожая противника под прикрытием артиллерии. Также российские войска оказывают давление на ВСУ при помощи военной техники, заявил Паламарчук.

"У нас есть проблемы, они серьёзные и иногда благодаря непрофессиональным действиям простых военнослужащих мы имеем достаточно серьёзные потери", — признал боевик в эфире телеканала "НТА".