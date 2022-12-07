Российский лидер Владимир Путин заявил, что польские националисты мечтают получить территории, которые вышли из состава страны после Второй мировой войны.
Как напомнил президент, советская Украина получила западные территории из-за соответствующего решения Иосифа Сталина. О желании контролировать эти регионы свидетельствуют книги и выступления, подчеркнул глава РФ.
"Националистические элементы Польши спят и видят, чтобы вернуть эти территории", — сообщил Путин во время встречи с членами Совета по правам человека.
Ранее руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что украинские беженцы злоупотребляют помощью со стороны местных властей.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.