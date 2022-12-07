Путин: националистические польские группы намерены забрать территории Украины

Российский лидер Владимир Путин заявил, что польские националисты мечтают получить территории, которые вышли из состава страны после Второй мировой войны.

Как напомнил президент, советская Украина получила западные территории из-за соответствующего решения Иосифа Сталина. О желании контролировать эти регионы свидетельствуют книги и выступления, подчеркнул глава РФ.

"Националистические элементы Польши спят и видят, чтобы вернуть эти территории", — сообщил Путин во время встречи с членами Совета по правам человека.

Ранее руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что украинские беженцы злоупотребляют помощью со стороны местных властей.