Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Дискин: выдвижение Кудрина на пост президента РФ возможно, но шансов у него нет
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена и "скорой"
В Берлине назвали удары ВСУ по аэродромам России законными
Baijiahao: Запад попал впросак, запретив экспорт золота из России
Дерматолог Скорогудаева заявила, что частое мытьё зимой вредно для кожи
Боевики ВСУ складируют тела сослуживцев прямо на своих позициях у Бахмута
Politico: НАТО не может просчитать дальнейшие шаги Путина на Украине
Появились данные о ликвидации троих азербайджанских боевиков в СВО
Путин: только Россия могла стать для Украины гарантом её территорий

Путин: националистические польские группы намерены забрать территории Украины

Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин заявил, что польские националисты мечтают получить территории, которые вышли из состава страны после Второй мировой войны.

Как напомнил президент, советская Украина получила западные территории из-за соответствующего решения Иосифа Сталина. О желании контролировать эти регионы свидетельствуют книги и выступления, подчеркнул глава РФ.

"Националистические элементы Польши спят и видят, чтобы вернуть эти территории", — сообщил Путин во время встречи с членами Совета по правам человека.

Ранее руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что украинские беженцы злоупотребляют помощью со стороны местных властей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Пророчество монаха Авеля сбывается прямо сейчас – "бесы" уже побежали Ольга Лебедева Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Последние материалы
Путин заявил, что выступает против возвращения смертной казни в РФ
Путин: националистические польские группы намерены забрать территории Украины
Комбриг Кондратьев опроверг заявление Кима о контроле Кинбурнской косы ВСУ
Путин признал наличие проблем в зоне спецоперации
Путин заявил, что угроза ядерной войны в мире нарастает
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны
В Госдуме высказались о новом размере МРОТ: отразится на зарплате бюджетников
Путин: нетрудно вычислить ВСУшников, стреляющих по жилым кварталам Донбасса
Братчук заявил, что в Чёрном море находятся 13 боевых кораблей ВМФ России
Учёные разрабатывают программы для определения внешности человека по его ДНК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников