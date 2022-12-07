Подлесный о причастности США к ударам по аэродромам РФ: помогают диверсантам ВСУ

Политолог Геннадий Подлесный объяснил, почему США отрицают связь с атаками на российские аэродромы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон не поощрял ВСУ наносить удары по российской территории.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Филипп Джиральди объяснил, как Владимир Зеленский намерен заставить НАТО напрямую вмешаться в конфликт на Украине.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил, почему США стараются дистанцироваться от атак по объектам, расположенным в России.

"Сейчас американским властям никак нельзя напрягать общество излишне откровенным признанием того, что США ведет в…* с Россией, пусть и гибридную", — цитирует слова политолога Телеканал "360".

Эксперт уверен, что Вашингтон делает большой вклад в успех операций ВСУ.

"США обладают техническими средствами разведки. Великобритания располагает разветвлённой разведывательной базой по России. Всё это в комплексе, конечно, очень помогает украинским спецслужбам устраивать диверсии. Нужно понимать, что Украина ничего не делает самостоятельно, без одобрения "старших партнёров", — отметил политолог.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.