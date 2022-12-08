Конфликт на Украине подошёл к своему переломному моменту: украинская армия обессилена и истощена, тогда как ВС РФ набрали форму, а экономика России мобилизована, заявили американские эксперты.
"Эта армия (ВС РФ. — Прим. ред.) оснащена самым современным российским оружием и, вопреки многим западным сообщениям, далеко не деморализована. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы", — пишет издание Newsweek.
Авторы материалы приводят мнение главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли: "Украина сделала всё, что могла".
По словам аналитиков, как только на Украине прочно установится морозная погода, "начнётся массовое наступление русских".
"Мы ожидаем, что Бахмут (Артёмовск. — Прим. ред.) падёт, и Россия вернёт себе Харьков, Херсон и оставшуюся часть Донбасса к следующему лету", — резюмируют специалисты.
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