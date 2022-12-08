Newsweek: Украина сделала всё что могла. В конфликте настал переломный момент

Конфликт на Украине подошёл к своему переломному моменту: украинская армия обессилена и истощена, тогда как ВС РФ набрали форму, а экономика России мобилизована, заявили американские эксперты.

"Эта армия (ВС РФ. — Прим. ред.) оснащена самым современным российским оружием и, вопреки многим западным сообщениям, далеко не деморализована. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы", — пишет издание Newsweek.

Авторы материалы приводят мнение главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли: "Украина сделала всё, что могла".

По словам аналитиков, как только на Украине прочно установится морозная погода, "начнётся массовое наступление русских".

"Мы ожидаем, что Бахмут (Артёмовск. — Прим. ред.) падёт, и Россия вернёт себе Харьков, Херсон и оставшуюся часть Донбасса к следующему лету", — резюмируют специалисты.