WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) редко разводят костры и страдают от холодной погоды из-за близости к позициям РФ. Об этом пишет Washington Post.

По словам обозревателя издания Изабель Хуршудян, неподалёку от населённого пункта Кременная украинские солдаты делают всё, чтобы российские бойцы не выявили их расположение.

"Военные украинского подразделения рядом с Кременной находятся очень близко к ВС РФ, поэтому боятся разводить огонь", — отметила автор.

Кроме того, она добавила, что солдаты ВСУ зачастую спят на холоде в тёплой экипировке и укрываются спальными мешками. Как пояснила журналист, украинские военнослужащие жалуются на тяжёлую обстановку на этом направлении боевых действий.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что конфликт с Россией не будет заморожен из-за плохих погодных условий.