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WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ

Силовые структуры

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) редко разводят костры и страдают от холодной погоды из-за близости к позициям РФ. Об этом пишет Washington Post.

WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ

По словам обозревателя издания Изабель Хуршудян, неподалёку от населённого пункта Кременная украинские солдаты делают всё, чтобы российские бойцы не выявили их расположение.

"Военные украинского подразделения рядом с Кременной находятся очень близко к ВС РФ, поэтому боятся разводить огонь", — отметила автор.

Кроме того, она добавила, что солдаты ВСУ зачастую спят на холоде в тёплой экипировке и укрываются спальными мешками. Как пояснила журналист, украинские военнослужащие жалуются на тяжёлую обстановку на этом направлении боевых действий.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что конфликт с Россией не будет заморожен из-за плохих погодных условий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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