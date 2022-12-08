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Линин: ВСУ атакуют своих же военных из-за массовой потери офицеров

Силовые структуры

Военный корреспондент Евгений Линин сообщил, что ВСУ столкнулись с серьёзным недостатком офицеров.

По данным журналиста, украинские военные без необходимого опыта, которые недавно получили должности, нападают на группы своей же армии.

"При попытке атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации в Луганской Народной Республике под огонь собственной артиллерии попала ротная тактическая группа ВСУ", — отметил Линин, слова которого приводит URA.RU.

Таким образом РТГ потеряла солдат и отступила, заключил военкор.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев положительно оценил решение украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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