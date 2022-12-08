Линин: ВСУ атакуют своих же военных из-за массовой потери офицеров

Военный корреспондент Евгений Линин сообщил, что ВСУ столкнулись с серьёзным недостатком офицеров.

По данным журналиста, украинские военные без необходимого опыта, которые недавно получили должности, нападают на группы своей же армии.

"При попытке атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации в Луганской Народной Республике под огонь собственной артиллерии попала ротная тактическая группа ВСУ", — отметил Линин, слова которого приводит URA.RU.

Таким образом РТГ потеряла солдат и отступила, заключил военкор.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев положительно оценил решение украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой.