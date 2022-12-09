Российские военные усилили давление на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) по всем направлениям. Такое признание сделал советник Офиса Зеленского Алексей Арестович, пишет издание Страна.ua.
В связи с этим ВСУ находятся в обороне, заявил он.
По словам Арестоввича, по всей линии боевого соприкосновения на земле сейчас фаза оперативно-тактического давления ВС РФ, которые интенсифицировали усилия, особенно на Донецком фронте.
"Мы нигде не наступаем, обороняемся… На месте нашим солдатам не очень весело. В целом, россияне давят, а мы отражаем", — рассказал советник украинского президента.
Ранее комбат "Спарты" Артём Жога сообщил, что ВСУ активизировали наступательные действия по всей линии фронта.
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