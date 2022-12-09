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Арестович: армия России усилила давление по всей линии фронта

Силовые структуры

Российские военные усилили давление на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) по всем направлениям. Такое признание сделал советник Офиса Зеленского Алексей Арестович, пишет издание Страна.ua.

В связи с этим ВСУ находятся в обороне, заявил он.

По словам Арестоввича, по всей линии боевого соприкосновения на земле сейчас фаза оперативно-тактического давления ВС РФ, которые интенсифицировали усилия, особенно на Донецком фронте.

"Мы нигде не наступаем, обороняемся… На месте нашим солдатам не очень весело. В целом, россияне давят, а мы отражаем", — рассказал советник украинского президента.

Ранее комбат "Спарты" Артём Жога сообщил, что ВСУ активизировали наступательные действия по всей линии фронта.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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