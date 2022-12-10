Небензя: обстрелы ВСУ Донбасса могут вызвать кислотные дожди

Обстрел Донбасса украинской стороной может привести к кислотным дождям, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Как пример он привёл недавнее попадание снарядов ВСУ в хранилище серы на территории действующего химического концерна "Стирол" в Горловке.

Небензя подчеркнул, что ВСУ без колебаний бьёт по потенциально опасным объектам из натовского оружия, но запад предпочитает замалчивать данные факты.

"Снаряды попали в хранилище серы, что вызвало пожар. Сама по себе горящая сера опасности не представляет, но при соединении её с водой образуется серная кислота, и в случае определённых погодных условий это может привести к выпадению кислотных дождей", — заявил постпред на заседании Совбеза ООН.

Удар по химическому концерну Киев нанёс 7 декабря. Несколько снарядов попали в хранилища с серой.