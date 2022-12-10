ВСУ готовят новые удары модернизированными БПЛА Ту-141 "Стриж" по России

ВСУ активно готовят новые удары модернизированными дронами Ту-141 "Стриж" по инфраструктуре РФ.

Для этого Киев восстанавливает ранее заброшенные аэродромы вдоль линии соприкосновения и госграницы, сообщает военкор Евгений Поддубный, ссылаясь на свои источники.

Преимущество отдается аэродромам, удаленным от зоны поражения артиллерии РФ и находящимся недалеко от автомагистралей.

Примером приводится бывший аэродром сельхозавиации у н. п. Соболевка в Купянском районе в Харьковской области. Там базируется подразделение БПЛА-камикадзе Ту-141. Во время тестов у дронов начались проблемы с электрооборудованием и пуски отложили на несколько дней, по разведданным — до вторника.

ВСУ также планируют модернизацию пусковых установок "Стрижей". Не исключено, что националисты так уже используют или планируют использовать аналогичные заброшенные аэродромы, на что ВС РФ надо обратить весьма пристальное внимание.