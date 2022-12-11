Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками

Ранее разведчики Вооружённых сил России сообщили, что встречали на фронте украинские танки с заваренными люками. В Сети появилось видео сдачи в плен танкистов ВСУ, которых пришлось доставать из боевой машины. Это делалось для того, чтобы экипаж не мог покинуть машину.

Отмечалось, что некоторые танки не ведут боевые действия, отворачивают башню назад и едут к позициям ВС РФ, выстукивая сигналы SOS, после чего их вытаскивают российские техники. Внутри боевых машин слышны удары, крики.

В опубликованном видеоролике видно, что люки прихватывали сваркой, чтобы военные не могли вылезти и сдаться.