Ходаковский заявил о нехватке специалистов ВПК в России

Комбат батальона "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский заявлял о важности кадровых перестановок в России. Сегодня эксперт продолжил свою мысль и отметил, что перемены нужны, когда есть желание дать ход позитивным преобразованиям.

Командир подчеркнул, что страна понесла потери в образовании, промышленности, системе управления. Сейчас требуются инженеры, химики, радиоэлектронщики, слесари, токари, фрезеровщики. На данный момент в вузах, выпускающих специалистов для ВПК, только около 18% студентов учатся на профильных факультетах.

Ходаковский отметил, что страну покидают не только IT-специалисты, но и высококлассные фрезеровщики, не успев передать свой опыт молодому поколению. Он подчеркнул, что мотивация формируется, начиная со школьной скамьи.

"Но спусти разнарядку сейчас педагогам чаще употреблять слова Родина, долг, Россия, Отечество… в лексиконе на фоне милохиных и моргенштернов это будет карикатурой: нужно менять подходы на государственном уровне, чтобы не один Шаман надрывался, а в целом политика соответствовала новому положению России, в которое она попала в очевидно неготовом состоянии. И так цепочку рассуждений можно продолжать долго, — но именно этого мы ждём, когда говорим о переменах в стране, а не прихода новых лиц без намерений что-либо менять", — сказал Ходаковский.