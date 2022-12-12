РВ: в бою против ВСУ снаряды САУ "Малки" спецназа "О" ВС РФ разрывают укрепления

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" докладывают оперативную информацию об успехах русской армии.

Артиллеристы группировки "Отважные" ведут огонь по позициям Вооружённых сил Украины из самоходных артиллерийских установок "Малка". Снаряды калибра 203 мм разрывают укрепления противника, не оставляя ему шансов спастись при артналёте. Военкоры опубликовали видео, демонстрирующее работу российского подразделения.

Ранее сообщалось, что разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком.