Пушилин: бойцы РФ применяют иностранную трофейную технику в ДНР против ВСУ

Российские бойцы применяют трофейную иностранную технику против Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления врио главы ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, такое оружие обязательно проходит предварительную проверку. Если военные специалисты в ходе исследования не фиксируют каких-либо недостатков, технику передают армии РФ, пояснил Пушилин.

"Её задействуют по назначению — против нашего врага, то есть Вооружённых формирований Украины и наёмников", — уточнил врио руководителя ДНР в эфире "России 24".

Ранее Пушилин сообщил, что киевский режим перешёл к абсолютно террористическим методам ведениях боевых действий в Донецке и некоторых других населённых пунктах. Он также подчеркнул: боевики ВСУ не прекращают обстреливать медицинские учреждения, детские сады, жилые кварталы и остальные объекты гражданской инфраструктуры, расположенные на территории Донбасса.