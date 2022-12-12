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Пушилин: бойцы РФ применяют иностранную трофейную технику в ДНР против ВСУ

Силовые структуры

Российские бойцы применяют трофейную иностранную технику против Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин: бойцы РФ применяют иностранную трофейную технику в ДНР против ВСУ

По его словам, такое оружие обязательно проходит предварительную проверку. Если военные специалисты в ходе исследования не фиксируют каких-либо недостатков, технику передают армии РФ, пояснил Пушилин.

"Её задействуют по назначению — против нашего врага, то есть Вооружённых формирований Украины и наёмников", — уточнил врио руководителя ДНР в эфире "России 24".

Ранее Пушилин сообщил, что киевский режим перешёл к абсолютно террористическим методам ведениях боевых действий в Донецке и некоторых других населённых пунктах. Он также подчеркнул: боевики ВСУ не прекращают обстреливать медицинские учреждения, детские сады, жилые кварталы и остальные объекты гражданской инфраструктуры, расположенные на территории Донбасса.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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