ВСУ с начала спецоперации потеряли более 1500 офицеров

С начала специальной военной операции вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 1500 офицеров. Это следует из сводной таблицы потерь офицерского состава, оказавшейся в распоряжении экспертов Telegram-канала "Военные преступники". Поделился постом журналист Александр Коц.

В списке указаны имена и фамилии, а также звания уничтоженных украинских военных. В нём значатся 80 младших лейтенантов, 291 лейтенант, 440 старших лейтенантов, 263 капитана, 179 майоров, 120 подполковников и 62 полковника.

Кроме того, в таблице приведены данные нескольких иностранных наёмников, в том числе бывших офицеров армии США. Среди них капитаны запаса Ким Пол Ли и Грэйди Курпаси, которые воевали за Украину и были уничтожены в рамках СВО.